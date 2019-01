Czy Rosja ,,ustawi'' wybory na Ukrainie? USA ostrzegają

„Rosja podejmuje kroki, by wpłynąć na te wybory, używając różnego rodzaju narzędzi, by wykorzystać kruchą ukraińską gospodarkę, rozpowszechnioną korupcję, luki w systemie cyberbezpieczeństwa i niezadowolenie społeczne i pozbyć się Poroszenki oraz doprowadzić do wybrania mniej antyrosyjskiego parlamentu” – napisano w raporcie tzw. amerykańskiej społeczności wywiadowczej (grupującej wszystkie służby specjalne USA), który zaprezentował w senackiej komisji do spraw wywiadu Daniel Coats (na zdjęciu), dyrektor National Intelligence (w pewnych aspektach odpowiednik polskiego koordynatora ds służb specjalnych). Raport dotyczył oceny sytuacji na świecie i największych wyzwań w tym roku oraz działań agencji wywiadowczych USA. Jego część dotyczy właśnie Ukrainy