Wywiad Frondy: Wolski chwali Górskiego: Ucho Prezesa jest znakomite!

Luiza Dołęgowska, Fronda.pl: Kabarety zaczynają w końcu dostrzegać, że mamy w Polsce niezwykle ciekawą opozycję. Dopiero w 13 odcinku „Ucha Prezesa” pojawiły się znane postaci z PO, Nowoczesnej czy partii Kukiza. Co Pan o tym sądzi?

Marcin Wolski, poeta, publicysta, satyryk, dyr. Pr. II TVP: Myślę o tym bardzo pozytywnie. Uważam, że jest to rzecz znakomita. Kolega GórSki jest w tej chwili, w swoim pokoleniu najlepszym satyrykiem. Program jest po prostu znakomity! Odcinkiem 13 kolega Górski wybił sporo argumentów, że tylko instrumentalnie godzi w rząd, szkodzi PiS’owi, i tak dalej. Uważam, że jest to niesłychanie ożywcze dla naszej sceny politycznej. W 13. odcinku pokazał liderów „opozycji totalnej” gorzej niż - w sumie przez poprzednich 12 odcinków - pokazał „ekipę władzy”.

Bardzo dobrze na tym tle pokazany jest wizerunek prezesa Kaczyńskiego. A że to jest śmieszne? To jest właśnie prawo karykatury. Generał de Gaulle, który uwielbiał własne karykatury, miał na tych karykaturach nos pięć razy większy niż to było w rzeczywistości. Na tym to polega. Jeśli ktoś ma zarzut, że inni śmieją się z jego lapsusów, to są absurdy. Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie wierzył w to, że Pan Prezydent i Pani Basia napalili się papieroska z marihuaną i tarzali się po korytarzu. Jest to absurd, i powiem szczerze, niezwykle sympatyczny absurd.

Górski robi z nich trochę takich sympatycznych hipisów, prawda?

Rzecz polega na tym, że z jednej strony bardzo śmiesznie portretuje członków naszej klasy politycznej. Bywa to bardzo złośliwe, ale w odróżnieniu od bardzo wielu rzeczy, które widzimy w przestrzeni tak zwanego młodego kabaretu, jest to kulturalne i nie przekracza dobrego smaku. Bardzo mi się to podoba.

To dlaczego „Ucha Prezesa” nie ma jeszcze w TVP?

Był taki czas, kiedy próbowałem to wciągnąć do telewizji publicznej, ale niestety nie udało mi się. Naprawdę bardzo to cenię i jestem bardzo ciekaw jak się rozwinie kolega Górski. Zresztą sam mu sugerowałem, że jeżeli chce, żeby ten program rozwinął się w pełni, to nie może poprzestawać wyłącznie na krytykowaniu rządu, bo jak wiemy, rząd nie działa w próżni.

Która z postaci w ostatnim odcinku była według Pana najlepsza?

Oczywiście pan Grzeniu Schetyna!

Dziękuję za rozmowę.

