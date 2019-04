Wytyczne do walki z kościołem w PRL. UDERZAJĄCE podobieństwo!

- W działaniach tych wykorzystujemy zarówno warunki istniejące obiektywnie jak i staramy się stwarzać określone sprzyjające sytuacje. Działania dezintegracyjne winny aktualnie koncentrować się m.in. na pogłębianiu różnic zdań co do miejsca i roli kościoła w świecie współczesnym oraz zasięgu i tempa przemian posoborowych - czytamy w wytycznych do walki z Kościołem z 1973 roku. Ale to nie wszystko! I niezwykle przypomina dzisiejszą sytuację.