Wytyczne do negocjacji ws. Brexitu przyjęte

Przywódcy 27 krajów Unii Europejskiej przyjęli wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie warunków jej wyjścia ze Wspólnoty.

W oparciu o te rekomendacje główny unijny negocjator Michel Barnier będzie prowadził rozmowy z Londynem.

"Uczciwy i sprawiedliwy polityczny mandat UE-27 do rozmów o Brexicie jest gotowy" - napisał Tusk na Twitterze. Tak szybkie przyjęcie dokumentu było możliwe dzięki przygotowaniu go wcześniej przez przedstawicieli rządów, którzy pracowali nad projektem wytycznych od miesiąca.

Teraz Komisja Europejska musi przygotować odpowiednie przepisy i 22 maja, po przyjęciu ich przez unijne kraje Wspólnota będzie gotowa do rozmów z Wielką Brytanią.

Rzeczywiste negocjacje rozpoczną się po przedterminowych wyborach parlamentarnych na Wyspach, które odbędą się 8 czerwca. Unijni dyplomaci spodziewają, że nastąpi to na przełomie czerwca i lipca.

Dla Polski kwestie priorytetowe w tych negocjacjach są zbieżne z priorytetami całej 27-mki. Chodzi o to, by po Brexicie gwarantowane były prawa Europejczyków na Wyspach, w tym prawie milionowej grupy Polaków. Unia oczekuje też, że mimo Brexitu władze w Londynie będą dokonywały wpłaty do wspólnej kasy w ramach obecnego budżetu, z którego pieniądze będą wypłacane do 2023 roku.

Wytyczne przewidują dwuetapowe podejście. Najpierw będą się odbywały negocjacje dotyczące dwóch kwestii priorytetowych. Dopiero po osiągnięciu znaczącego postępu w tych rokowaniach, możliwe będzie rozpoczęcie rozmów o przyszłych relacjach handlowych Unii z Wielką Brytanią. Nastąpi to prawdopodobnie jesienią.

29.04.2017, 15:39