Wyszkowski o zatrzymaniu Józefa P. przez CBA

reklama

reklama

Wczoraj Józef P. - były senator wybrany z list Platformy Obywatelskiej - został zatrzymany przez CBA. Były opozycjonista jest podejrzewany o płatną protekcję.

Sprawę Józefa P. skomentował na antenie Telewizji Republika Krzysztof Wyszkowski - jeden z najważniejszych działaczy "Solidarności".

Wyszkowski stwierdził, że wielką przykrością jest dla niego usłyszeć coś takiego o człowieku, którego wszyscy uważali za wybitnie uczciwego.

Dodał także, że wciąż ma nadzieję, że wszystkiemu winna była nieostrożność Józefa P.

Jak mówił:

"Być może to wszystko się jeszcze wyprostuje, choć obciąża go fakt, że ktoś, kto był zarejestrowanym, tajnym współpracownikiem SB, w ogóle się z kimś takim zadawał, a co więcej – zrobił go swoim bliskim współpracownikiem".

emde/Fronda.pl

30.11.2016, 17:50