Wyszkowski, Gwiazda, Romaszewska odpowiadają na skandaliczny list 32 byłych opozycjonistów

Zarzuty działaczy „S” oraz podziemia lat 70. i 80. zawarte w liście do prezydenta Andrzeja Dudy „fałszują obraz rzeczywistości, są w znakomitej większości albo niesprawiedliwe, albo kłamliwe” - podkreślili w liście otwartym byli opozycjoniści, m.in. Zofia Romaszewska, Andrzej Gwiazda i Krzysztof Wyszkowski.

To już druga odpowiedź na skandaliczny list skierowany przez 32 opozycjonistów do prezydenta Andrzeja Dudy, którzy kilka dni temu wyrazili zaniepokojenie obecną sytuacją polityczną. Napisali o „ideowym nawrocie do czasów sprzed 1989 r.” Prezydentowi zarzucili umacnianie tego systemu. Podkreślili m.in., że obóz rządzący wysługuje się ugrupowaniami, „których program i praktyka niebezpiecznie zbliża się do faszyzmu”, a historia „na wzór bolszewicki” staje się elementem propagandy. Miała być IV RP, jest PRL-bis - ocenili.

Ze zdziwieniem i oburzeniem przeczytaliśmy List otwarty działaczy „Solidarności” i podziemia lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych do Prezydenta Andrzeja Dudy. Napisany językiem agresywnym i obraźliwym, nie tylko nie łagodzi języka debaty publicznej, ale tę agresję w sposób oczywisty eskaluje. Nie zamierzamy odpowiadać w podobnym tonie. Zarzuty postawione w tym liście fałszują obraz rzeczywistości, są w znakomitej większości albo niesprawiedliwe, albo kłamliwe.

— napisali.

Nasza Ojczyzna w niczym nie przypomina dziś PRL-u z którym tak jak Wy walczyliśmy i płaciliśmy utratą zdrowia i więzieniem! Demokracja i wolność słowa nie były i nie są w Polsce zagrożone! Należy raczej ubolewać nad nadużywaniem wolności słowa i brakiem odpowiedzialności za nie.

Zmiany, jakie dokonują się w Polsce w wyniku demokratycznych wyborów roku 2015, dobrze służą Polsce i Polakom. Rządowe programy i projektowane reformy dają nadzieję, że Polsce stanie się krajem przyjaznym nie tylko dla wąskiej grupy wybrańców, ale krajem równych szans dla wszystkich obywateli.

Pod listem podpisali się również: Waldemar Bartosz, Roman Bielański, Edward Bielawski, Adam Borowski, Tytus Czratoryski, Tomasz Dolecki, Joanna Duda-Gwiazda, Andrzej Filipczyk, Mieczysław Gil, Andrzej Gwiazda, Wacław Holewiński, Zdzisław Jurkowski, Andrzej Kaczmarek, Adam Kalita, Eugeniusz Karasiński, Andrzej Kołodziej, Józef Konkel, Franciszek Kopeć, Marian Król, Jerzy Langer, Romuald Lazarowicz, Andrzej Michałowski, Przemysław Miśkiewicz, Marek Muszyński, Wojciech Myślecki, Czesław Nowak, Jacek Jerzy Pilchowski, Anna Rakoczy, Janina Reliszko, Zofia Romaszewska, Andrzej Rozpłochowski, Zbigniew Sieczkoś, Jacek Smagowicz, Tadeusz Stański, Grzegorz Stawski, Grzegorz Surdy, Jacek Swakoń, Franciszek Szelwicki, Eugeniusz Szumiejko, Tomasz Wójcik, Krzysztof Wyszkowski, Ewa Zydorek.

TZW/FRONDA