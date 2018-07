Wystartował ''Przystanek Jezus''! Ewangelizatorzy ruszyli w tłum Woodstockowiczów

"Oni spotykają się tu z Kościołem, ktory ich bardzo mocno pociąga i jest dla nich strawny. Niektórzy wręcz czekają na te spotkania i byliby zawiedzeni, gdyby Przystanek Jezus nie towarzyszył festiwalowi Pol'and'Rock Festival - mówi ks. Artur Gondarski, koordynator Przystanku Jezus, który wystartował w dniu dzisiejszym.

W Przystanku Jezus udział weźmie aż 580 ewangelizatorów, którzy działać będą pod hasłem "Ku wolnści wysbowodził nas Chrystus". Całość wydarzenia potrwa do 5 sierpnia.

"Przystanek Jezus to przede wszystkim czas ewangelizacji, czyli szukania w Bogu wolności, które zdecydowanie przekracza nasze ludzkie oczekiwania i pragnienia. Najpierw sami damy się zewangelizować przez abp. Grzegorza Rysia, a potem, we wtorek, ramię w ramię z biskupami wyjdziemy na teren Pol'And'Rock Festival, aby spotkać się z jego uczestnikami" - mówił KAI ks. Mateusz Buczma, rzecznik Przystanku Jezus.

Tegoroczne spotkanie oprócz wymiaru religijnego, będzie miało także charakter patriotyczny. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości do strefy zaproszono m.in. "Panny Wyklęte" oraz "Contra Mundum".

"Nie chcemy zapraszam młodych na koncerty. Będą to spotkania w szczególnej oprawie, wspólne celebrowanie pozytywnych wartości i wiary. To wszystko ma jeden cel: prowadzi do spotkania z Chrystusem w życiu i odbywa się w klimacie celebracji wyrażonej we współczesnym języku młodego pokolenia, które ma swój sposób komunikowania się i eksponowania własnych wartości, także wiary" - powiedział ks. Gondarski, koordynator Przystanku Jezus.

mor/KAI/Fronda.pl