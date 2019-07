Wysoki 'POziom' opozycji! Misiło do Zandberga o... pośladkach

Po wielkiej Koalicji Europejskiej nic już nie zostało. Platforma Obywatelska pójdzie do wyborów z Nowoczesną oraz Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej. Lewica: SLD, Wiosna i Razem- stworzy oddzielny blok.

Była to reakcja na wpis lidera Razem. Adrian Zandberg zarzucił szefowi PO, Grzegorzowi Schetynie, rozbicie opozycji. Wcześniej decyzję Schetyny skrytykował przewodniczący SLD, Włodzimierz Czarzasty.

"Schetyna stanął pod napisem JA i ogłosił Koalicję Grzegorza Ze Schetyną. Ładny symbol tego, po co Platforma oszukiwała wyborców mirażem Zjednoczonej Opozycji. A chodziło tylko o to, żeby osłabić konkurentów i zapewnić przewodniczącemu PO kolejne 4 lata w fotelu »lidera opozycji«"-napisał na Twitterze Zandberg. Szybko odpowiedział mu poseł Piotr Misiło, który w grudniu ubiegłego roku przeszedł z Nowoczesnej do Platformy Obywatelskiej.