Wyścig zbrojeń trwa. Oto najnowsze zamówienia Kremla

General pułkownik Wiktor Bondariew, który jest Głównodowodzącym Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji, poinformował na konferencji prasowej, że Rosja wciąż się zbroi. Tym razem na potrzeby armii zakupione zostaną myśliwce piątej generacji PAK FA, które już od przyszłego roku mają by gotowe do działania.

Chodzi dokładnie o pięć myśliwców PAK FA, a także nieznaną ilość myśliwców wielozadaniowych Suchoj Su-35S, śmigłowców szturmowych Mil Mi-28N oraz KAmov Ka-52, a także bombowców Tupolev Tu-95S, Tu-160. To potężny zastrzyk sprzętu bojowego dla Rosji.

Co więcej, do roku 2020 w Siłach Powietrznych Federacji Rosyjskiej ma latać już 55 wspomnianych myśliwców PAK FA. Wygląda na to, że Rosjanie nie mają zamiaru zwolnić w wyścigu zbrojeń.

Myśliwce PAK FA są w stanie osiągać prędkość maksymalną powyżej 2 machów, a ich zasięg to aż 5500 km, przy pułapie 20 tysięcy metrów.

20.10.2016, 16:45