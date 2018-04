WYRZUĆ te produkty! Mogą powodować raka

Według naukowców, 60-70 procent nowotworów można wyeliminować dzięki zdrowej diecie. Okazuje się, że niektóre produkty spożywcze nafaszerowane są substancjami, które sprzyjają zachorowalności na nowotwory. Co gorsza, są powszechnie spożywane przez dzieci i dorosłych każdego dnia. Wykluczenie tych produktów z diety może wyjść tylko na zdrowie.

Oto niektóre rakotwórcze produkty - wg. naukowców!:

Naukowcy odkryli powiązania pomiędzy cukrem, a wieloma chorobami: wysoki poziom niezdrowych tłuszczów we krwi, niski poziom HDL, zwiększone ryzyko chorób serca, wyższe stężenie trójglicerydów we krwi, otyłość, zapalenie stawów i wiele innych dolegliwości.

2. Żywność przetworzona

Wędliny zawierają liczne substancje konserwujące, które konsumowane w dużych ilościach mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia raka żołądka i innych nowotworów. Żywność przetworzona jest również naszpikowana aromatami i barwnikami.

3. Biała mąka

Posiada nie tylko wysoki indeks glikemiczny, sprzyjający otyłości, ale przede wszystkim sposób jej produkcji pozostawia wiele do życzenia. Zboża często uprawiane są z nasion zawierających fungicyd, następnie opryskiwane są pestycydami i przechowywane w pojemnikach pokrytych środkami owadobójczymi.

4. Popcorn z mikrofalówki

Specjalne, papierowe torebeczki pokryte są perfluoroalkilowem, kwasem perfluorooktanowym (PFOA) oraz perfluorooctane sulfonic (PFOS), aby zapobiec cieknięciu oleju przez opakowanie. Można się domyśleć, że część tych substancji wchłaniana jest przez popcorn.

5. Ryby hodowlane

Według "Food and Water Watch", ryby hodowlane zawierają wyższe poziomy zanieczyszczeń chemicznych niż dzikie ryby, w tym rakotwórczych. Ze względu na przeludnienie w hodowli ryb, są one bardziej podatne na choroby, a co za tym idzie - karmione także antybiotykami.

6. Grillowane mięso

Poprzez niektóre metody spalania (drewna i węgla) produkowane są policykliczne węglowodory aromatyczne lub PHAs. Kapiący z mięsa tłuszcz powoduje dodatkowo zwiększony ogień i dym, co zwiększa wchłanianie toksycznych substancji do mięsiwa.

Chcesz być zdrowy, nie jedz powyższych!

