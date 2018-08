Wyruszyła Praska Pielgrzymka Pomocników Maryi Matki Kościoła

Jedni zakończyli swoją wędrówkę na Jasną Gorę inni dopiero są w drodze. Z Warszawy wyruszyła dziś Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Maryi Matki Kościoła. Wędrówkę rozpoczęła Msza w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na stołecznym Kamionku.

W homilii bp Romuald Kamiński podkreślilł, że pielgrzymka skłania otoczenie do refleksji nad istotą ludzkiego życia. „Niejedna osoba, kiedy będzie widziała wasz trud pielgrzymi zapyta, może nie wprost, ale gdzieś tam to pytanie w jego wnętrzu powstanie, jedno bardzo poważne a inne złośliwe, może ktoś nawet przez jakiś czas będzie obojętny, ale w istocie rzeczy to wasze pielgrzymowanie nie pozostanie jednak obojętne” - mówił bp Kamiński.

Na Jasną Górę pątnicy dotrą 25 sierpnia, na przypadającą dzień później Uroczystość NMP Częstochowskiej.

źródło: VaticanNews