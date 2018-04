Wyrok śmierci na Alfiego wydał... działacz gejowski!!! Szokujące informacje o Haydenie

Sędzia Anthony Hayden, który wydał wyrok śmierci na niewinne dziecko, jest gejowskim aktywistą! Hayden należy do organizacji „The Bar Lesbian and Gay Group” (BLAGG). Sędzia jest również współautorem publikacji poświęconej homozwiązkom oraz ich znaczeniu w kontekście praw dziecka: "Children and Same Sex Families: A Legal Handbook"