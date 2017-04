Wyrazić się muzyką - Agnieszka Musiał dla Frondy!

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Od jak dawna śpiewa Pani amatorsko, a od kiedy zawodowo? Czy może robi to Pani od zawsze zawodowo?



Agnieszka Musiał: Nigdy nie śpiewałam amatorsko, od razu zaczęłam śpiewać zawodowo i to dosyć późno bo w dwudziestym trzecim roku życia. Mimo, iż po liceum rozpoczęłam studia z filologii angielskiej, to zawsze, przez cały czas miałam w sobie ogromne pragnienie, żeby związać się ze śpiewaniem. Poszłam na akademię muzyczną, studiowałam wokalistykę dżezową w Katowicach, tam zaczęłam koncertować, występować i tak to się wszystko zazębiło. Najpierw śpiewałam i zresztą do tej pory śpiewam w zespole New Life'm a potem zaczęłam komponować swoje utwory, pisać teksty.

Proszę powiedzieć co tak naprawdę Panią tknęło w wieku 23 lat, że zdecydowała się Pani zawrócić kierunek? Czy była to jakaś zewnętrzna inspiracja, Boże natchnienie?



Było to ogromne pragnienie serca. Czułam, że muszę coś zrobić ze śpiewaniem. Wewnętrzny głos, był tak wyraźny, że wiedziałam że jeżeli na niego nie odpowiem to będę nieszczęśliwa w życiu.



Muzyka XXI-wieku, którą jesteśmy karmieni w radiu czy w telewizji często jest bez duszy, nic nie wyraża. Pani muzyka coś niesie. Co chce Pani przez nią wyrazić?

Uważam, że muzyka jest nam potrzebna po to, żeby wyrazić siebie, żeby wyrazić swoje myśli. Jest mi o wiele łatwiej jest wyrazić się w tekstach moich piosenek, w dźwiękach, niż wyrazić się chociażby udzielając wywiadów. Muzyka jest moim językiem. Wszystkie moje przemyślenia, to czego doświadczam w sercu, opisuję i opakowuję w melodię i tekst. Jest to jak najbardziej coś co mówi o mnie, ale i o moich poglądach na życie, coś co mówi w jaki sposób patrzę na uniwersalne wartości takie jak miłość, wolność, prawda. To wszystko można znaleźć w moich utworach.

Czy nie zadaje sobie Pani pytania, że ktoś może nie zrozumieć Pani muzyki? Czy nie martwi się Pani jako artystka, że nie trafi Pani do zbyt wielkiego grona odbiorców?

Zawsze istnieje ryzyko. Kiedyś miałam takie przemyślenia ale bardzo szybko je porzuciłam, gdyż nie jestem w stanie tworzyć czegoś pod czym nie jestem w stanie się podpisać. Wolę, aby moja twórczość trafiła do mniejszego grona odbiorców, ale do tych do których trafić powinna, właśnie taka, a nie inna – nie zmieniona, moja.

Jak być wolnym? Niedawno w Internecie pojawił się Pani najnowszy teledysk „Wolnym tempem”, który dotyka tego tematu...



Już sam tytuł bardzo dużo mówi o samym utworze. Moim zdaniem, żeby naprawdę poczuć się wolnym, a dokładniej żeby być wolnym ― ponieważ to nie zawsze jest związane z uczuciem, trzeba się w życiu zatrzymać. W momencie kiedy się zatrzymujemy mamy okazję do tego, żeby usłyszeć prawdę o sobie samym, a prawda tak jak mówi Pismo Święte daje wolność. Wierzę w to całym sercem, bo doświadczam tego w swoim życiu.



Poruszyła Pani wątek pragnień. Wsłuchując się w Pani muzykę możemy się dowiedzieć czego pragniemy. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, ludzie w zabieganiu wydają się poszukiwać, chcą czegoś, ale tak naprawdę nie wiedzą czego chcą. Nieustannie pragną więcej. Jak do nich dotrzeć? Jak pomóc im odnaleźć to czego tak naprawdę pragną w głębi serca?



Rzeczywiście też to dostrzegam. Bardzo łatwo jest sprzedać ludziom coś, co nie ma większej wartości, coś co po prostu napisane jest „pod tłumy”. Dzisiejsze czasy, niestety nie pomagają nam w szukaniu tego tego mniejsze, mniej dostrzegalne i dobre. Wpadamy w wir wielu informacji, szybkiego życia i braku refleksji, co może skończyć się tym, że przejdziemy przez nasze życie szybko i bezwartościowo. Dlatego postanowiłam zachęcić do zatrzymania się. Tylko stojąc i myśląc o naszym życiu będziemy w stanie oddzielić to co dobre i to co złe w naszym życiu, tylko wtedy będziemy mogli oddzielić kąkol od pszenicy.



Jaki jest klucz Pani muzyki? Jak ją odczytywać by dobrze zrozumieć ukryty w niej sens? Czy może to kwestia wewnętrznego nastawienia, otwartego serca?

Tak, dokładnie. Myślę, że każdy kto otworzy się wewnętrznie na tę muzykę, zacznie jej doświadczać wewnętrznie, poczuje ją itd. Nie zależy mi, aby słuchacz zrozumiał co ja mam na myśli, istotne jest to co ta muzyka do niego mówi, co mu daje, czy jest on w stanie się nią „nakarmić”. Największą satysfakcją będzie dla mnie jak słuchacz ubogaci swoje wnętrze, jak będzie za pośrednictwem mojej muzyki podjąć refleksję. Będzie to dla mnie największą satysfakcją.



Skąd czerpie Pani inspirację? Czy ma Pani jakiś sposób, który pomaga Pani budzić pomysły na nowe teksty piosenek?



Jeśli chodzi o pisanie tekstów, to ten proces zawsze wygląda inaczej. Czasami przychodzi pomysł na tekst pod wpływem chwili a czasem nie. Nie narzucam sobie z góry tematu, ale zaczynam pisać, o tym co jest w moim sercu w danym momencie, natomiast później dalsza praca nad tekstem jest czasami bardzo żmudna -zdarzało się, że trwała ona nawet kilka tygodni. Nie czekam na wenę, ale zasiadam przy biurku, poprawiam i nieustannie „rzeźbię” teksty.



Kiedy możemy się spodziewać nowych piosenek? Czy jest pani obecnie w trakcie pracy nad nowym utworem, czy może ma Pani wolne?



Cały czas pracuję. Album „Błogo” jest już gotowy, czeka na wydanie, ukaże się w połowie maja. Wszystkie piosenki z tej płyty tworzą jedną historię. Singiel „Miłość” i „Wolnym tempem” mogą funkcjonować jako osobne utwory, ale dopiero po odsłuchaniu całego albumu według kolejności w jakiej pisałam - więc w kolejności „błogo historii” - słuchacz będzie mógł zobaczyć, że układają się one w jedną całość. Teraz pracuję nad nowymi piosenkami, na kolejny album. Myślę, że przed połową maja uda się „wypuścić” jeszcze nowy singiel.

Dziękuję za rozmowę.

2.04.2017, 16:20