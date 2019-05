Wyprzedaż majątku Polski. Co zrobił Ojczyźnie Donald Tusk?

Jarosław Leśny 2.5.19 9:53

Tak, potrzebne były dewizy żeby ruszyć do przodu z gospodarką, robiono to nieudolnie, ale też i w tamtym czasie ekonomisci czerpiący wiedzę na uczelniach nie uczyli się z tych samych książek co studenci z zachodu.

Jaka była alternatywa w tamtym czasie? Kredyty? Każdy się bał powtórki z Gierka.

Teraz mamy inną wiedzę oceniając tamte czasy.

Pamiętać należy, ze można było się zwrócić w stronę Rosji (wtedy jeszcze ZSRR) teoretycznie zachowalibysmy to co wymienllismy na pieniądze, ale jaki stan miała godpodarka pamiętają tylko Ci co zyli w tamtych czasach.

Gdzie byśmy byli? UE by się na nas wypiela a o NATO można by było zapomnieć.