Wypłata Nitrasa. Twitter drwi z posła PO

Poseł Platformy Obywatelskiej, Sławomir Nitras, słynący głównie z awantur sejmowych, zabaw w dziennikarza-amatora, szperania w rzeczach polityków PiS pozostawionych podczas "puczu" z grudnia 2016 na sali sejmowej, musi odpowiedzieć za swoje zachowanie nielicujące z godnością parlamentarzysty.





Mój ulubiony dzień. Dzień wypłaty 💪 pic.twitter.com/wuC8Q2PL0O — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) 24 września 2018

"Dla Ciebie i za twoją pracę to i tak za dużo"- pisze jeden z użytkowników Twittera. Inny internauta przypomina natomiast złotą myśl byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego: "Zmień pracę, weź kredyt". Jeszcze inni twitterowicze sugerują, że posłowie w ogóle zarabiają zbyt dużo w stosunku do jakości ich pracy. To stwierdzenie w zasadzie można uznać za krzywdzącą dla niektórych parlamentarzystów generalizację, tym niemniej, jeżeli przyjrzeć się działalności posła Nitrasa, może i coś w tym jest.

yenn/Twitter, Fronda.pl