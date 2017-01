Wypadek ciężarówki USA w lubuskim, pociski na ulicy

reklama

W sobotę (21.01) około godz. 18.55 na drodze krajowej nr 27 w rejonie miejscowości Piaski (woj. lubuskie) doszło do wypadku pojazdu wojskowego sił zbrojnych USA. Miejsce wypadku zabezpiecza Żandarmeria Wojskowa, która przewiduje zakończenie akcji ratowniczej o godz. 7.00 w niedzielę 22.01.

Kierowca ciężarówki przewożącej amunicję treningową do czołgów M-1 Abrams nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych. Kierowane przez niego auto wpadło w poślizg i wypadło z drogi. Część przewożonej amunicji wypadła na drogę. Dwóch amerykańskich żołnierzy (kierowca i pasażer) odniosło lekkie obrażenia. Udzielono im niezbędnej pomocy medycznej.



Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową, Policję i Państwową Straż Pożarną. Droga została zamknięta i wytyczono objazdy.



Na miejscu zdarzenia pracuje 5 batalion saperów z Krosna Odrzańskiego oraz żołnierze amerykańscy z zadaniem zabezpieczenia i usunięcia amunicji. Teren, w którym doszło do zdarzenia jest niezamieszkany.



Bartłomiej Misiewicz

rzecznik prasowy MON

21.01.2017, 21:15