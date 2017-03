Wyniki sekcji: Zamachowiec z Berlina brał narkotyki

reklama

Są już znane wyniki sekcji zwłok zamachowca z Berlina. Jak poinformowała włoska agencja Ansa – dowodzi ona, że brał narkotyki.

Po przeprowadzeniu we Włoszech sekcji zwłok terrorysty, który 19 grudnia doprowadził do śmierci 12 osób w wyniku ataku terrorystycznego, okazało się, że w jego organizmie znajdują się ślady zażywania narkotyków.

Jak dowodzą wyniki sekcji – Anis Amri zażywał haszysz oraz kokainę. W momencie, w którym go zastrzelono – 23 grudnia – nie był jednak pod ich wpływem. Nie ma jednak informacji co do tego, czy nie zażył ich przed dokonaniem zamachu.

W wyniku zamachu zginął m.in. polski kierowca, Łukasz Urban.

dam/Rzeczpospolita,Fronda.pl



5.03.2017, 9:20