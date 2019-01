Wyłudzenia VAT: Zatrzymano 5 osób. Chodzi o fałszywe faktury na co najmniej 3 mln. zł

Funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury CBA zatrzymali pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmujących się przestępczością gospodarczą, w tym m.in. wyłudzeniami podatku VAT, wprowadzaniem do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę – tzw. „pustych faktur”. Tym razem są to przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w okolicach Jarosławia i Przemyśla. Materiał dowodowy zebrany dotychczas w sprawie wskazuje, że suma nierzetelnych faktur VAT wynosi co najmniej 3 mln zł.