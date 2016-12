Wyłudzenia VAT w Kutnie, wkroczyło CBŚP

reklama

Zatrzymano osiem osób oskarżonych o udział w szajce wyłudzającej VAT na dużą skalę. Stwierdzono też blisko trzysta nielegalnie zatrudnionych pracowników. Znamy efekty poniedziałkowej akcji CBŚP i innych służb w największej ubojni w kraju.

W Kutnie i w 47 innych miejscach w Polsce jednocześnie wkroczyła policja, straż graniczna, inspekcja pracy i kontrola skarbowa. To największa od dłuższego czasu akcja służb, w której brało udział ponad 200 funkcjonariuszy.

Jak wcześniej informowała IAR ubojnia w Kutnie już od kilku lat budziła zastrzeżenia inspekcji pracy, a w trudnych warunkach pracy w ostatnich miesiącach zmarły trzy osoby. Tym razem w wyniku kontroli inspektorzy stwierdzili aż 388 osób pracujących bez umów o pracę, w tym 140 to obywatele Ukrainy. Pięciu Ukraińców przebywało w Polsce nielegalnie.

Jednak nie były to największe zastrzeżenia do spółki kierowanej przez Włocha. Policjanci CBŚP przy współpracy z wywiadem skarbowym stwierdzili wyłudzenia VAT na dużą skalę. Do tego procederu służyło założonych w całej Polsce ponad 30 firm słupów, które generowały duże ilości dokumentacji o rzekomym zatrudnieniu pracowników, kosztach ich zakwaterowania i wyszkolenia. Jak szacują służby w ten sposób oszukano Skarb Państwa na 35 milionów złotych.

Z zatrzymanych ośmiu osób łódzki sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu pięciu w tym lidera grupy Włocha. Łącznie piętnastu osobom w tej sprawie postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i prania brudnych pieniędzy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

emde/IAR

8.12.2016, 10:45