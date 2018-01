Wylądowała na ulicy, przeżyła piekło i... spotkała Anioła...

Jako dziecko była gwałcona przez swojego ojczyma. Nikt jej nie uwierzył. Zaczęła uciekać w seks, alkohol, narkotyki. W drugiej klasie technikum zrezygnowała z nauki. Konkubent mamy wyrzucił ją z domu i jako 18-letnia dziewczyna wylądowała na ulicy.

To właśnie tam spotkała swojego anioła.

Świadectwo Weroniki to przykład tego, że Bóg z każdej sytuacji jest w stanie wyprowadzić dobro.

Hope4Street to dzieciaki z warszawskiej Pragi, które postanowiły zmienić swoje życie. Zespół to autorska idea arteterapii realizowana przez Annę Szmidt. Powstał w 2012 roku. Na początku animowany przez Annę Szmidt w formie zajęć dodatkowych po godzinach pracy świetlicy “Mały Książę” przy ul. Ząbkowskiej 4 z kilkoma dziećmi. Teraz zespół liczy ok. 20 osób i wciąż się rozwija. “Budujemy cywilizację miłości, o której mówił Jan Paweł II. Naszym obowiązkiem jest podejmowanie działań, zmieniających rzeczywistość w placówkach z najtrudniejszą polską młodzieżą.” - mówią twórcy projektu

Salve TV prezentuje trzeci z pięciu materiałów o tych niesamowitych osobach. O młodzieży z trudnych rodzin, wychowywanej na ulicy, w domach dziecka, która mimo cierpienia, odrzucenia i bolesnej przeszłości, nie poddaje się i mówi innym, że warto żyć inaczej.

