Wyjątkowa wystawa: Kościół w służbie Niepodległej

Z okazji ustanowienia przez Sejm RP 19 października - Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Fundacja Służba Niepodległej oraz Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce zapraszają na inaugurację wystawy pt. "Księża w Służbie Niepodległej".

Wykład otwierający wystawę wygłosi ks. prof. Józef Naumowicz. Inicjatywa ma celu upamiętnienie duchownych, którzy działali na rzez odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przybliżyć rolę Kościoła Katolickiego w tych wydarzeniach 1918 r.

Wydarzenie odbędzie się 19 października br. o godzinie 18.00 w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce ul. Dewajdis 3 (w okolicy kampusu UKSW)

Na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja Służba Niepodległej realizuje projekt społeczno-edukacyjny „Kościół w Służbie Niepodległej”. Celem projektu jest upamiętnienie duchownych, którzy zasłużyli się dla Polski i - obok takich bohaterów jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński - tworzyli zręby polskiej niepodległości 100 lat temu. Pomimo poniesionej przez nich wielkiej ofiary, obecnie są szerzej nieznani lub wręcz zapomniani. Fundacja Służba Niepodległej pragnie przypomnieć o ich zasługach poprzez przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej, która nie tylko przywróci pamięć o tych bohaterach, ale także pobudzi dyskurs publiczny na temat roli Kościoła we współczesnej historii Polski.

Projekt realizujemy m.in. poprzez stworzenie portalu internetowego zawierającego informacje o życiorysach duchownych-bohaterów oraz przedstawiający zasługi Kościoła Katolickiego w procesie odzyskiwania niepodległości. Prowadzimy spotkania edukacyjne mające na celu przybliżenie historii polskiej niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem roli Kościoła. Inną formą realizacji projektu jest dystrybucja plakatów i ulotek przedstawiających sylwetki wybranych duchownych na terenie całej Polski, w miejscach takich jak: parafie, uczelnie, domy kultury, muzea i wiele innych. Naszym celem jest dotarcie do wszystkich grup społecznych, do osób młodych i seniorów, tak aby każdy miał możliwość zapoznania się z sylwetkami tych niezłomnych duchownych. Żywimy nadzieję, iż projekt Państwa zainteresuje oraz że uznają Państwo za potrzebne przypomnienie o zasługach duchownych-bohaterów w procesie odzyskiwania przez naszą Ojczyznę niepodległości 100 lat temu.

ink do strony: http://sluzyliniepodleglej.pl/

idea projektu: http://sluzyliniepodleglej.pl/idea-projektu/

Informacja medialna:

"W 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. To wielkie marzenie wielu pokoleń Polaków prawdopodobnie nigdy by się nie ziściło, gdyby nie wsparcie Kościoła Katolickiego, którego duchowni aktywnie wspierali dążenia do wolności.

Księża - cisi bohaterowie, dziś nieco zapomniani, którzy słowem z kościelnych ambon i czynem na polach bitew walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą. Na ołtarzu Ojczyzny składali często wielki trud i cierpienie, czasem nawet życie... Pamięć o wielu z Nich zatarła się, a niekiedy została przyćmiona przez innych wielkich patriotów. W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pamiętajmy także o księżach, którzy wiernie i oddanie służyli Bogu i Ojczyźnie

Fundacja Służba Niepodległej pragnie przypomnieć o wielkiej roli Kościoła Katolickiego, z którym naszą Ojczyznę łączy ponad 1000-letnia, wspólna historia. Bez jego udziału nie istniałaby Polska, jaką znamy, nie byłoby cudownej obrony na Jasnej Górze w 1655 r., odzyskania niepodległości w 1918 r., nie byłoby "Solidarności" i "Odnowy oblicza tej ziemi". Zachowajmy pamięć o tych, którzy SŁUŻYLI NIEPODLEGŁEJ!"