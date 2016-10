Wydalić do dżungli w Calais! Kapela skazany za znieważenie hymnu

reklama

reklama

Skrajny lewicowiec Jan "Jaś" Kapela został skazany na 500 złotych grzywny za pohańbienie polskiego hymnu narodowego. Kara słuszna, tylko dlaczego tak niska?

Lewicowiec Kapela w lipcu tego roku zamieścił w Internecie film, na którym wraz z innymi przedstawicielami wyznawanego przez siebie nurtu "ideowego" śpiewa przerobiony polski hymn. Namawia w nim do przyjmowania w Polsce islamskich uchodźców i imigrantów. 26 września sąd nałożył na Kapelę grzywnę 500 złotych, wyjaśniając, że lewak jest winny "demonstracyjnego zlekceważenia Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej".

Sam Kapela skomentował wyrok w wyjątkowy sposób. Napisał mianowicie: "A więc zaczęły się represje polityczne i prześladowanie poetów. Za demonstracyjne okazywanie lekceważenia Narodowi Polskiemu chcą ode mnie 500 pln. Całkiem tanio, ale takiego wała. Nie będzie naród pluł mi w twarz i uchodźców zapraszać zabraniał".

Kapela napisał następnie: "Cenzura jak za komuny, PRL bis, ja pier***".

Wygląda na to, że lewicowiec Kapela nie rozumie, co zrobił. Trudno się jednak dziwić; skoro pisze o "narodzie plującym mu w twarz", to, domniemamy, z tym narodem się nie utożsamia. Zadajmy zatem pytanie, w jakim celu na ziemi tego narodu Kapela jeszcze mieszka? Droga wolna, choćby dżungla w Calais zaprasza miłośników islamskich migrantów.

bbb

11.10.2016, 10:00