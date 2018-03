Wydalenie dyplomatów to dopiero początek?

Już ponad dwadzieścia państw na znak solidarności z Wielką Brytanią po zamachu na Siergieja Skripala postanowiło wydalić rosyjskich dyplomatów. To jednak nie koniec – dziś premier Wielkiej Brytanii Theresa May podkreśliła, że „wciąż pozostaje wiele do zrobienia” jeśli chodzi o reakcję społeczności międzynarodowej na prowokacje Rosji.