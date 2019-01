Wychowanie seksualne agresją względem dzieci

Małgorzata Bien 13.1.19 18:02

Ten sam walec ideologiczny, deprawujący dzieci i młodzież, wjeżdża właśnie do Gdańska, pod hasłem "ZdrovveLove": http://odpowiedzialnygdansk.pl/zdrovve-love/

Oto fragment z "Broszury dla uczniów":

"Zapamiętaj! Większość z nas rodzi się jako kobieta lub mężczyzna, ale nie zawsze tak jest. Niektóre osoby mogą być:

1. Transseksualne: mają ciało kobiety, ale czują się mężczyzną lub odwrotnie. W takim wypadku możliwa jest korekta płci biologicznej, żeby była ona zgodną z ich tożsamością płciową.

2. Transpłciowe: to szersze pojęcie niż transseksualność, zawiera się w nim cała ludzka różnorodność płciowa, niezgodna z kulturowymi założeniami na temat płci. To wszystkie nazwane i nienazwane tożsamości płciowe, w których nie ma zgodności pomiędzy płcią biologiczną, przypisaną jej płcią metrykalną, tożsamością płciową oraz pełnioną w społeczeństwie rolą płciową (gender).

3. Interpłciowe: w życiu płodowym ich organy płciowe nie rozwijają się w jednym kierunku, po urodzeniu nie zawsze da się łatwo określić ich płeć biologiczną. W takim wypadku ważne jest, by nie zmuszać ich, by na siłę „stali się” kobietą lub mężczyzną, lecz dać im przestrzeń na to, by wraz z wiekiem sami określili swoją tożsamość.

Gdy zaczynasz dorastać, pojawia się też u Ciebie napięcie seksualne. Jednym ze sposobów jego rozładowania jest masturbacja".

I na końcu wskazówki dla grup wiekowych:

0-4 lat

• Rozwijanie świadomości różnorodności w obszarach: ciała, związków, rodziny, stylów życia.

• Doświadczanie radości i przyjemności w poznawaniu własnego ciała, w tym przyzwolenie na dotykanie miejsc intymnych.

4-6 lat

• Doświadczanie radości i przyjemności w poznawaniu własnego ciała, w tym przyzwolenie na dotykanie miejsc intymnych.

• Pokazywanie i rozwijanie szacunku w kontekście różnorodności norm związanych

• z seksualnością, świadomości posiadania wyborów, ale też ryzyka.

• Świadomość własnej tożsamości seksualnej.

• Informacje o różnych koncepcjach rodziny.

6-9 lat

• Wybory dotyczące rodzicielstwa, ciąży, płodności i adopcji.

• Różne metody antykoncepcji.

• Wprowadzanie pojęć „akceptowalne współżycie za zgodą obu stron”.

• Seksualne prawa dzieci.

• Szacunek wobec różnych stylów życia, wartości i norm.

itd.

CAŁOŚĆ: http://odpowiedzialnygdansk.pl/wp-content/uploads/ZL/Zdrovve%20Love%20-%20broszura%20dla%20m%C5%82odzie%C5%BCy%20i%20m%C5%82odych%20doros%C5%82ych%20-%20ver.1.pdf