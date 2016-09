Plan dla teatru w Bydgoszczy: Zburzyć, egzorcyzm, odbudować!

reklama

W związku ze skandalicznym spektaklem, który został zaprezentowany podczas Festiwalu Prapremier w bydgoskim Teatrze Polskim, marszałek województwa ma zamiar odebrać mu dotacje. Brawo Panie marszałku!

Oto wypowiedź Piotra Całbeckiego:

"W związku z żenującym poziomem festiwalu i godzeniem w fundamentalne wartości Narodu Polskiego, ubliżaniem godności człowieka, sianiem nienawiści międzywyznaniowej i pogardy dla chrześcijan w jednym ze spektakli, na mój wniosek, na najbliższym posiedzeniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego omawiana będzie sprawa wykluczenia Teatru z grona partnerów projektu, co zamyka drogę do otrzymania dofinansowania. Granice wolność sztuki zostały przekroczone".

Marszałek stanął na wysokości zadania. Sytuacja, w której zagraniczna trupa teatralna może na naszej ziemi bezkarnie pluć na wartości istotne dla ogromnej liczby Polaków byłaby nie do przyjęcia. Miejmy nadzieję, że odstraszy to osoby, które planowały w Polsce doprowadzać do podobnych, skandalicznych wydarzeń pseudokulturalnych.

Biorąc pod uwagę to, jak podczas spektaklu potraktowano wiarę katolicką, sądzimy, że miasto powinno zastanowić się nad wyburzeniem budynku, odprawieniem egzorcyzmu i dopiero potem postawieniem nowego - już na zawsze wolnego od bluźnierstw.

29.09.2016, 15:45