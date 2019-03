Wybory do PE: Starcie Dobrej zmiany z Nocną zmianą

1. Po zarządzeniu przez prezydenta Andrzeja Dudę wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 26 maja, Zjednoczona Prawica zaprezentowała czołówki list we wszystkich 13 okręgach wyborczych, natomiast Koalicja Europejska wreszcie swój skład.

Ostatecznie tworzą ją: Platforma, Nowoczesna, PSL, SLD, Zieloni, na jej listach mają się znaleźć także byli premierzy wywodzący się z SLD, a teraz będący poza tą partią: Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka i Leszek Miller, akces złożyła także partia Teraz Ryszarda Petru, ale do tej pory nie jest jasne czy zostanie on zaakceptowany.

2. Prezes Jarosław Kaczyński w czasie swojego wystąpienia na ostatniej konwencji w Warszawie podkreślał, że wybory do PE to tak naprawdę pierwszy etap wyborów parlamentarnych, które odbędą się jesienią tego roku i przesądzą czy Zjednoczona Prawica, będzie mogła kontynuować „Dobrą zmianę”, stąd najpierw ta część programu zorientowana na sprawy krajowe.

Proponujemy rozszerzenie programu Rodzina 500 plus o wsparcie kwotą 500 zł, także pierwszego dziecka, bez ograniczeń dochodowych; dodatkowe 13 świadczenie w wysokości 1,1 tys. zł dla wszystkich emerytów i rencistów; wprowadzenie stawki zerowej PIT dla ludzi do 26 roku życia pracujących w oparciu o umowę o pracę, zlecenia, bądź o dzieło, (ale mieszczących się tylko w I grupie podatkowej do 85 tys. zł dochodu rocznie); obniżenie o 1 punkt procentowy stawki PIT (z 18 do 17%) i podwojenie kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich pracujących; w porozumieniu z powiatami gminami odtworzenie zbiorowego transportu lokalnego.