Wyborczy rekord PiS na Podhalu

Prawica zawsze uzyskiwała dobre lub nawet bardzo dobre wyniki w wyborach na Podhalu. To, co wydarzyło się w niedzielę w Bukowinie Tatrzańskiej stanowi jednak rekord nie do pobicia, a co najwyżej do wyrównania: wszystkie 15 mandatów w radzie gminy zdobyli kandydaci z Prawa i Sprawiedliwości (62 procent poparcia), a wójtem został reprezentujący tę partię Andrzej Pietrzyk (61 proc. głosów).