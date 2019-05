Wyborcza UJAWNIA to, co mówił sam Jarosław Kaczyński

Mikołaj 23.5.19 10:30

To nie pierwsze " ujawnianie " tego co jest truizmem o PiS przez GW, obliczone na zmanipulowanie ludzi nie będących na bieżąco w doniesieniach medialnych !. W ten sam sposób " ujawniono " że premier Morawicki ustanowił odrębność majątkową z żoną , zanim przystapił do polityki , a oczym głośno mówił dużo wcześniej !.