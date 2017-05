Wyborcza: To kolejny skandal! PiS chce uwłaszczyć Polaków

reklama

reklama

Prawo i Sprawiedliwość zamierza w czerwcu przedstawić program uwłaszczeniowy i likwidacji użytkowania wieczystego. Do takich informacji dotarła "Gazeta Wyborcza", oczywiście w swoim stylu wyśmiewając plany PiS jako próbę poprawienia sondaży.

Z ze zmian według "GW" planowanych przez PiS miałoby skorzystać 1,5 mln Polaków. Ale na tym nie koniec, bo partia Jarosława Kaczyńskiego miałaby też planować obniżkę stawek ubezpieczeń dla firm, podnieść płacę minimalną oraz rozbudować sieć żłobków i domów starości.

Według "Wyborczej" warunek jest jeden: program musi być jak najtańszy. Naciskać na to miałby wicepremier Mateusz Morawiecki. Gazeta przypomina, że sztandarowy program PiS, 500 plus, kosztuje rocznie około 23 mld złotych. Obniżenie wieku emerytalnego to kolejny wielki koszt, nawet 10-12 mld złotych rocznie.

Teraz najważniejszą zmianą ma być uwłaszczenie Polaków, a zatem zamiana użytkownia wieczystego na prawo własności.

Obecnie prawo z roku 1961 stanowi, że kto kupił lub wybudował budynek na gruncie w użytkowaniu wieczystym, jest włascicielem tejże nieruchomości, ale nie ziemi. Za nią musi płacić samorządowi lub skarbowi państwa. Teraz zamiast rocznych opłat użytkownicy wieczyści mieliby zapłacić opłatę przekształceniową w 20 rocznych ratach. Będzie to wartośc równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Jeżeli użytkownik wieczysty zdecyduje się zapłacić od razu, to otrzyma ulgę - 50 procent w wysokości gruntów skarbu państwa lub inną, jeżeli grunt należy do samorządu.

Zmiana nie jest gigantyczna, ale jednak odczuwalna - w perspektywie kilkudziesięciu lat choćby dla właściciela mieszkania może oznaczać kilkanaście tysięcy oszczędności. Według szacunków rzecznika prasowego ministerstwa budownictwa, Szymona Huptysia, ze zmian skorzysta 1,5 mln Polaków.

mod/wyborcza.pl

11.05.2017, 9:50