Wyborcza publikuje list Falenty do Kaczyńskiego

- Panie Prezesie, jest mi bardzo przykro. Liczyłem, że wielka sprawa, do jakiej się przyczyniłem, zostanie mi zapamiętana i po wygranych wyborach załatwiona niejako z urzędu. Zresztą taka była obietnica Panów z CBA - napisał w lutym Marek Falenta do Jarosława Kaczyńskiego. Pismo opublikowała "Gazeta Wyborcza"

Jak podkreśla Falenta, „Nie chcę żadnych nagród. Chcę móc normalnie żyć w normalnym kraju (...). Pan jest jedynym, który może to sprawić. Ma Pan odwagę oraz odpowiednią władzę do tego, aby mi pomóc”.

W poniedziałek "Rzeczpospolita" poinformowała o tym, że Falenta wysłał do kancelarii Andrzeja Dudy list, w którym zaszantażował głowę państwa, że jeżeli nie zostanie ułaskawiony to ujawni mocodawców z PiS. Teraz "Gazeta Wyborcza" publikuje list Falenty do prezesa PiS.

- Dzięki Bogu tak się stało! Wbrew temu, co wygłasza opozycja, dla naszego kraju nastąpiła prawdziwa »dobra zmiana«. Jestem dumny, że mogłem przyłożyć do tego rękę. Pieniądze, które były do 2014 r. rozkradane, zostały skierowane do szerokiej rzeszy potrzebujących ludzi - dodaje