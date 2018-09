Wyborcza kłamała ws. botów ? Bielan: Podać GW do sądu

"Nic z tych dokumentów, które opublikowano nie wskazuje na to, że w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy wykorzystywano martwe konta. Nie ma tam słowa na ten temat. To jest klasyczna nadinterpretacja, moim zdaniem ocierająca się o możliwość pozwania przez tę firmę gazety do sądu" - mówił Adam Bielan, komentując rzekome użycie fikcyjnych kont w kampanii Andrzeja Dudy.