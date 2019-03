Wszystko o duchowej adopcji dziecka poczętego! Skąd pewność, że się narodzi?

- Duchowa adopcja dziecka poczętego to modlitwa za nienarodzone dziecko, którą podejmujemy składając przyrzeczenie. Składając to przyrzeczenie podejmujemy też zobowiązanie do codziennej modlitwy w intencji tego dziecka. Mówimy o duchowej adopcji, dlatego że bierzemy w opiekę to konkretne wybrane dziecko, chcemy stać się duchowym rodzicem tego dziecka po to, żeby mogło się narodzić - dodawała Katarzyna Pazdan