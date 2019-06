Wszystkie obietnice PiS związane z piątką Kaczyńskiego zostaną zrealizowane w tej kadencji!

- Wszystkie obietnice związane z nową piątką PiS zostaną zrealizowane w tej kadencji - mówił w radiowej Jedynce rzecznik rządu minister Piotr Müller.

- Od 1 sierpnia będzie można korzystać z tego zwolnienia, co jest dobrą informacją dla ludzi młodych, którzy w wakacje będą realizowali dodatkowe prace, żeby przygotować się finansowo do studiów”– wyjaśniał

- Jeszcze w tej kadencji te przepisy [o zmniejszeniu podatku z 18% do 17%] muszą wejść. To jest czerwiec-lipiec, kiedy te przepisy będą przyjęte. To też dobra informacja dla wszystkich, bo obniżenie podatku dochodowego obejmuje osoby zatrudnione i emerytów. Staramy się jak najmocniej dzielić efektami wzrostu gospodarczego w taki sposób, aby każda z grup społecznych korzystała. Te przepisy będą przyjęte w tym roku i ten temat też domkniemy. Wszystkie obietnice związane z nową piątką PiS zostaną zrealizowane w tej kadencji – dodawał.

- Chcielibyśmy, aby ta ustawa [nowelizacja Kodeksu karnego] została przez pana prezydenta podpisana. Uważamy, że kwestie zaostrzenia przepisów karnych dot. pedofilii, ale nie tylko, przepisy dot. tzw. kradzieży zuchwałej, żeby one weszły w życie. Mamy nadzieję, że prezydent podpisze tę ustawę – mówił

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Napisała, że to ważny werdykt wspierający niezależność sądownictwa w Polsce i całej Unii.

- Wyrok TSUE odnosi się do przepisu, który nie istnieje. Reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna i stopniowo ją przeprowadzamy. Chcemy usprawnić funkcjonowanie systemu sprawiedliwości, przede wszystkim tak, aby sprawy były szybciej rozpatrywane i tutaj mamy już pewne sukcesy, zwłaszcza w prawie pracy. Najważniejsze, by równomiernie rozłożyć pracę wśród sędziów. Staramy się to wszystko stopniowo zmieniać. Chcielibyśmy, aby kwestie dotyczące zaostrzenia kar dla pedofilów oraz kradzieży zuchwałej weszły w życie i mamy nadzieję, że prezydent podpisze tę ustawę - powiedział Piotr Müller.

Gość radiowej Jedynki przyznał, że do kwestii programowych rząd podchodzi "w sposób bardzo konstruktywny". - Konwencja programowa w Katowicach będzie okazją do porozmawiania na różne tematy: od spraw edukacji, przez energetykę, po wymiar sprawiedliwości - stwierdził.

Na dzisiejszym posiedzeniu (początek o godz. 10.00) rząd zajmie się projektem dotyczącym wprowadzenia zerowej stawki PIT dla osób do 26. roku życia. To realizacja jednej z pięciu obietnic złożonych na początku roku przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Do tego tematu odniósł się gość.

- Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych będą dochody podatników do 26. roku życia w kwocie, która nie przekroczy 85,5 tys. zł. Od 1 sierpnia będzie można już korzystać z tego zwolnienia. To 18 proc. więcej wypłaty miesięcznie. Zwolnieniem nie będą objęte osoby prowadzące działalność gospodarczą. Tutaj zidentyfikowaliśmy ryzyko przenoszenia fikcyjnego prowadzenia działalności gospodarczej na osoby młode - dodał rzecznik rządu.

Rzecznik rządu odniósł się również do sytuacji w Gdańsku

- To, jak wygląda w tej chwili Westerplatte, co najmniej nie spełnia standardów, których byśmy oczekiwali od bardzo ważnego miejsca w historii Polski. Zaniedbane miejsce nawet pod kątem sprzątania. Tam jest po prostu bałagan. Będziemy rozbudowywać muzeum, jest ustawa, która zakłada, że ten obszar faktycznie, za odszkodowaniem, będzie gospodarowany przez państwo. Bo to państwo jako całość powinno ponosić ciężary związane z upamiętnieniem tego typu miejsc – mówił

