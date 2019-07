,,Wszyscy ludzie lewicy łączcie się''. Biedroń zapowiada koalicję

Cogito ergo sum 18.7.19 13:42

Znamy to hasło. "Proletariusze wszystkich krajów łączcie się" motto Trybuny Ludu. Zaraz przypomina się dowcip." Co to jest koniak? To napój klasy robotniczej pity ustami jej przedstawicieli." Ten cynizm i hedonizm pozostał lewicowcom i lewakom do dzisiaj. Vide Biedrek, który wyrolował profesora UW niejaką Płatek.