Wszyscy chcą zbudować mur dla Trumpa

Wszyscy garną się do budowania muru na granicy z Meksykiem, czyli realizacji sztandarowego postulatu wyborczego prezydenta Donalda Trumpa.

Jak dotąd aż 600 firm zgłosiło się do przetargu, który ogłoszono pod koniec muru. Przetarg na budowę muru na granicy USA i Meksyku będzie skomplikowany i wieloetapowy. Sama inwestycja będzie jednak gigantyczna, toteż zainteresowanie przetargiem nie może dziwić.

Największe kontrowersje budowa muru wzbudza oczywiście ze strony Meksyku. Stany Zjednoczone domagają się, aby to właśnie Meksykanie zapłacili za budowę, na co tamtejsze władze jak dotąd nie wyrażają przyzwolenia.

Co ciekawe, pomimo tego faktu, kilkadziesiąt procent firm, które zgłosiły się do przetargu, to firmy należące do Latynosów.

Koszty ten inwestycji szacowane są na ok. 21 mld dolarów.

emde/theguardian.com