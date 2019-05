Wstyd! Żenujące słowa ks. Kazimierza Sowy. Porównuje PiS do Rosji Putina

Dodam tylko, że taka "putinowska" polityka działa w Polsce, ponieważ wyborcy PiS to klasyczny przykład homo sovieticus.

To ci sami co głosowali na PZPR.

Łasi na pochlebstwa, łykający propagandę, przywiązani do tradycji, niewykształceni, bojący się zagranicy, bojący się zmian, narodowcy...

Niestety ustrój w państwie można zmienić szybko, ale wiochy z ludzi wypędzić się tak szybko nie udaje.

Na tym bazuje Putin, na tym bazuje prezes.

Shame on you, ludzie.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha