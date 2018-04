WSTYD!!! Politycy PO rozpowszechniają fejka o Jakim i Mosadzie...

"Czy Mosad miesza się do kampanii wyborczej Patryka Jakiego? "On naraził się wielu ważnym ludziom w Izraelu. Teraz chcą zemsty"-Po co sprawdzać, czy portal wPolityce.pl rzeczywiście opublikował taki tekst? Lepiej udostępnić fejka- tak mogli pomyśleć ważni politycy Platformy Obywatelskiej, ekspertka od marketingu tej partii, a także- dziennikarz podobno poważnego portalu.