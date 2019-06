W spojrzeniu chrześcijańskim wstrzemięźliwość polega na tym, żebyśmy kontrolę nad sobą oddali w ręce Boga. Chodzi o to, abyśmy okno wewnątrz naszego serca mieli otwarte na Ducha Świętego. Ale żeby to uczynić, najpierw muszę mieć samokontrolę nad tym, co mi powierzono, czyli nade mną samym.