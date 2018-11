Wspomóż wydanie książki Tomasza Herbicha

Proszę Państwa! Nadchodzi kolejne pokolenie Teologii Politycznej. Powiedzieć nadchodzi, to oczywiście skłamać, bo to pokolenie już jest, a na jego czele znakomitość, autor książki, którą właśnie przygotowujemy, Tomasz Herbich. Postać niesłychana, człowiek o temperamencie filozoficznym, teologicznym, o takim wykształceniu, filologicznym, politycznym. Postać renesansowa. Książka niezwykle interesująca o tematach dla tego pokolenia szczególnie gorących, bo mesjanizm, przecięcie kwestii narodowej z chrześcijaństwem, które pojawiało się w XIX-tym wieku jest dla całego pokolenia czymś niesłychanie gorącym. To jest książka ogromnie przenikliwa, świetnie napisana. Tomasz Herbich już dzisiaj cieszy się w świecie filozoficznym uznaniem i renomą. My tę książkę chcemy niebawem wydać. Bardzo proszę Państwa o hojność. Zbieramy teraz na nią, a niebawem będą mogli Państwo mieć ją w swoich rękach. – Dariusz Karłowicz.