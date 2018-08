Współtwórca KOD o Polakach: ''Jesteście głupcami!''

"I może tak być, że PiS będzie miał 2/3 w parlamencie, czyli większość do zmiany konstytucji. Naszej konstytucji. Wniosek: Duża, wystarczająca część obywateli Polski to głupcy. A my? Rozumna mniejszość. Tak, jak w każdej dyktaturze" – napisał Chełstowski na swoim profilu społecznościowym.