Wspólnym wrogiem Litwy, Polski i Ukrainy jest polityka Moskwy

Rozmawiano o przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym, bezpieczeństwie energetycznym oraz wsparciu Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. „Pozytywne emocje są pomocne, ale skuteczna polityka wymaga trzeźwego osądu. Ten mówi nam, że interesy Polski, Litwy i Ukrainy są zbieżne, często tożsame” – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas pierwszego posiedzenia plenarnego.

Jego zdaniem ważne jest utrzymanie wspólnego stanowiska, jak choćby wobec działań ze strony Rosji, która stara się rozszerzać swoje wpływy w regionie. Marszałek wśród zagrożeń wymienił projekt Nord Stream 2. Jego zdaniem zagraża on bezpieczeństwu energetycznemu nie tylko Polski, Litwy czy Ukrainy, lecz całej Unii Europejskiej.

Tak historia, jak i kwestie mniejszościowe są realnie trudne, ale nie jest to powód, byśmy pozwalali komukolwiek na ich rozgrywanie w celu poróżnienia nas i skłócenia. Z radością przyjęliśmy otwarcie się Litwy na nadawanie pięciu kanałów Telewizji Polskiej na Wileńszczyźnie. To nasz wspólny sukces” – zaznaczył.

„Historia jest ważna. Wpływa na rzeczywistość materialnie – przez swe skutki i moralnie – przez pamięć o niej. Wspólnym zadaniem Polski, Litwy i Ukrainy jest uczynienie wszystkiego, by nie przeszkadzała nam ona w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości. Na nas – parlamentarzystach ciąży w tym zakresie szczególny obowiązek. Parlamenty nie są instytutami badawczymi, rozstrzygającymi o prawdziwości tej czy innej wersji dziejów. Nie są też sądami moralnymi nad historią” – powiedział marszałek Karczewski.

Z tą opinia zgodził się wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. „Parlamenty nie są od tego, by ustalać wykładnię prawdy historycznej. Niestety były takie sytuacje, tu jestem w pełni zgodny z marszałkiem Karczewskim” – powiedział. Zaapelował, aby nie wikłać się w interpretacje, które mogłaby podzielić Polskę, Litwę i Ukrainę i negatywnie wpłynąć na ich wzajemne relacje. „To apel do nas wszystkich, do Polaków i strony ukraińskiej i litewskiej.