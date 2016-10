Wspólna deklaracja pamięci Polski i Ukrainy

reklama

Jest przełom w relacjach Polski i Ukrainy? Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła wczoraj uzgodnioną z Sejmem RP wspólną „Deklarację pamięci i solidarności”.

Deklaracja zawiera m.in. zapisy o potrzebie bezstronnych badań historycznych oraz o powstrzymywaniu sił prowadzących do sporów w naszych państwach.

„Ta deklaracja jest odpowiedzią na rosyjską agresję przeciwko Ukrainie, Polsce i całemu zachodniemu światu”- powiedział Andrij Parubij, przewodniczący ukraińskiego parlamentu. Deklarację poparło w głosowaniu 243 posłow spośród 328 obecnych na posiedzeniu 450-osobowej Rady Najwyższej.

"My przedstawiciele Sejmu RP oraz Rady Najwyższej Ukrainy, wspólnie i jednocześnie przyjmujemy niniejszą +Deklarację Pamięci i Solidarności+, aby oddać hołd milionom ofiar poniesionych przez nasze narody w czasie II wojny światowej oraz potępić zewnętrznych agresorów, którzy próbowali zniszczyć naszą niepodległość"- czytamy w projekcie dokumentu. W deklaracji przypomniano również o pakcie Ribbentrop-Mołotow, który doprowadził do wybuchu II wojny światowej, a w konsekwencji do okupacji Polski. Okupacja niemiecka i sowiecka spowodowała masowe represje wobec obu narodów.

"Pamiętamy, że słabość reakcji międzynarodowej wobec eskalacji postaw totalitarnych i szowinistycznych przed II wojną światową, pozwalanie agresorom na nieprzestrzeganie zasad prawa międzynarodowego, jak również polityka ustępstw zachęciły reżimy komunistyczny i nazistowski do agresji i, w konsekwencji, podziału Europy".

W dokumencie oddano hołd ofiarom okupacji obu krajów przez hitlerowskie Niemcy i komunistyczny ZSRR oraz doceniono walkę "polskich i ukraińskich sił opozycji antykomunistycznej, która dała moralne podstawy dla przywrócenia niepodległości naszych państw".

Dlatego, jak zawarto w deklaracji, potrzeba bezstronnych badań. To pomoże również w powstrzymaniu sił prowadzących do sporów pomiędzy oboma państwami.

"Prowadzenie agresywnej polityki zagranicznej przez Federację Rosyjską, okupacja Krymu prze Rosję, wspieranie i prowadzenie interwencji zbrojnej we wschodniej Ukrainie przez Kreml, łamanie podstawowych norm praw międzynarodowego oraz układów zawartych z Ukrainą, niestosowanie się Rosji do postanowień oraz prowadzenie hybrydowej wojny informacyjnej stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa całej Europy"-czytamy dalej. W projekcie deklaracji zawarta została również m.in. solidarność ze wszystkimi obywatelami Ukrainy, także Tatarami Krymskimi. W tekście znalazło się również podkreślenie potrzeby jedności działań w ramach NATO oraz rozszerzenia wsparcia dla współpracy Sojuszu z Ukrainą i jej celu strategicznego, jakim jest członkowstwo w Sojuszu. W dokumencie wezwano wszystkich europejskich partnerów do jedności narodowej i solidarności z Ukrainą oraz ochrony zdjednoczonej Europy przed zewnętrzną agresją.

Polski Sejm zajmie się projektem deklaracji jeszcze podczas obecnego posiedzenia.

JJ/Gazeta Prawna.pl, Fronda.pl

21.10.2016, 8:40