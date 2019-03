,,wSieci'': Brytyjczycy wykryli trotyl w Tu-154M

diki 24.3.19 9:23

gdzieś jest fajna wypowiedź Michalkiewicza na ten temat... jak by komuś zależało to opozycji... zamkniecie IPN i ABW... i nie upubliczniony raport u Prezydenta, zbiór zastrzeżony IPN ... (zatrzeć niechlubne pochodzenie) to ich niejawny plan wyborczy a Putin ... tylko skorzystał bo teraz ma kogo szantażować... co do tych newsów... w zasadzie od jesieni 2010 widać na zdjęciach satelitarnych że przyziemienie było bombowe... dalsze drążenie tematu (4 konferencje smoleńskie) tylko to bardziej potwierdzało ... ale z drugiej strony czekamy na raport końcowy a nie "plasterki newsów" pewnie jest problem czasowy z symulacjami ...koszmarnie dużo obliczeń na najszybszych komputerach ... ale czekamy na raport końcowy i twarde zarzuty prokuratorskie ... "plasterki informacji" to trochę już nie klawo ...