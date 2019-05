Wreszcie ktoś robi porządek! Jacek Bartyzel - ,,klakier Putina'' wyrzucony ze studia

Bizon 12.5.19 10:29

Apeluję do środowisk Narodowych, szerzej do Konfederacji, aby w końcu złożyć porządny pozew do sądu w trybie wyborczym przeciwko Sakiewiczowi, Niezależnej, Frondzie, innym mediom oddanym PiS-owi, aby za swoje kloaczne teksty i słowa oficjalnie na łamach swoich propagandówek przeprosili. Z ich strony wylewa się obecnie taka nienawiść, żółć i panika związana z utratą władzy przez PiS, że gotowi są posunąć się do każdej niegodziwości.