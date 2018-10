Wreszcie! Droga do roszczeń została zamknięta

Opracowano wykaz ponad 8 tys. przedwojennych nieruchomości, za które byli właściciele dostali odszkodowania – informuje dziennik „Rzeczpospolita”.

,,Po ośmiu latach prac resort finansów opublikował w Monitorze Polskim wykaz 8305 przedwojennych nieruchomości, których właściciele przyjęli odszkodowania za majątek pozostawiony w Polsce po II wojnie światowej. To oznacza, że ich właścicielem jest Skarb Państwa, a spadkobiercom zamyka to drogę do roszczeń'' - czytamy na łamach ,,Rz''.

Według artykułu opublikowanego w tym dzienniku ,,prace nad stworzeniem wykazu nieruchomości, za które Polska zapłaciła właścicielom odszkodowania, trwały od 2012 r. i rozpoczął je jeszcze poprzedni rząd PO-PSL, który postanowił uporządkować bałagan w księgach wieczystych – pozwolił on przejmować majątki, które formalnie powinny należeć do Skarbu Państwa. Po II wojnie światowej rząd Polski wypłacił przedwojennym właścicielom setki milionów złotych tytułem odszkodowań za majątek, który znacjonalizowała lub który zniszczyła wojna: gruntów, folwarków, fabryk, kamienic''.

Prace trwały całe lata; zza granicy sprowadzano potrzebne dokumenty. Archiwalna dokumentacja liczy sobie setki tysięcy stron, poinformowało z kolei cytowane przez ,,Rz'' Ministerstwo Finansów.

mod/radiomaryja.pl, fronda.pl