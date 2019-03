Wraca sprawa pieniędzy z OFE. PiS pracuje nad nową koncepcją

Urszula 29.3.19 21:41

"...Zjednoczona Prawica, w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, nie chce "zawłaszczać" tego funduszu."



A to to niby co jest? Nie zawłaszczanie przypadkiem?



"25 proc. aktywów OFE, w tym aktywa ulokowane w zagranicznych akcjach i obligacjach, trafiłoby do Funduszu Rezerwy Demograficznej".



Ale spokojnie - ciemny lud to kupi.