Wraca sprawa byłego senatora PO Józefa P. Kolejne zatrzymania CBA

PIERWSZY MILION TRZEBA UKRASC KTO TO POWIEDZIAL 9.5.19 9:24

W POLSCE NIE MA CO SIE TAK CACKAC Z TYMI FINANSOWYMI BANDZIORAMI.PROPONUJE WRAMACH WSPOLPRACY Z CHINAMI ZLECIC IM SADZENIE TYCH LOTROW .ZARAZ ILOSC PRZESTEPSTW SPADNIE DO ZERA.ICH SADY TO TAKIE TYPOWO NKWDOWSKO UBECKIE LECZA ZLODZIEJI OLOWIEM.