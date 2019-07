Wprost ujawnia: Jak rosyjskie służby chciały wniknąć do polskiego systemu finansowego

robaczek 15.7.19 13:14

TLUMACZE WYBORCOM PIS!!





tak dalismy im dup_y w Radzie Europy ale cobaczcie!!!!!





ZABLOKOWALISMY BANK!!!!!!!





oj pocieszni idioci. ŁYKAJCIE ŁYKAJCIE



za chu_ja sie to nie klei. Widac jak dajecie DU_PY rosji na kazdym kroku.



oj nie klei sie ten przekaz cos. cos tutaj spin doktrorzy dali ciala. no moze to przez to wielki brat naciska a tutaj trzeba elektorat utrzymac.



tylko POLSKI SZKODA



maluczcy, pocieszni idioci rosjii.