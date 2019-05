Wp.pl: Senatorowie z USA piszą do Mateusza Morawieckiego. Chodzi o restytucję mienia żydowskiego

Jak informuje Marcin Makowski na WP.pl ok. 60 senatorów wysłała wspólny list do premiera Morawieckiego ws. szybszych prac nad zwrotem mienia pożydowskiego w Polsce.

"W Polsce sądzi się, że postawa Ameryki wobec restytucji mienia pożydowskiego i JUST Act 447 to monolit. To nieprawda, w tej chwili jesteśmy świadkami konfliktu między Kongresem a Departamentem Stanu, który wg tego pierwszego celowo ociąga się z przekazywaniem corocznych raportów związanych z kwestiami restytucyjnymi w Europie"-mówi Makowskiemu informator związany z Kongresem USA.