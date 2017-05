Wpadka Rutkowskiego, problemy detektywa

reklama

Detektyw Krzysztof Rutkowski nie ma najlepszej prasy w internecie, po tym jak internauci zareadowali na film, na którym Rutkowski imprezuje z dziewczyną, która kilka godzin wcześniej występowała na antenie telewizji jako świadek w sprawie śmierci Magdaleny Żuk.



Kobieta przedstawiona jako Kamila wystąpiła we wczorajszym programie w TTV nadawanym na żywo z Bogatyni, czyli rodzinnego miasta zmarłej w Egipcie Magdaleny Żuk. Kobietę przedstawiono jako świadka w sprawie i osobę, która w Egipcie miała kontakt z tym samym podejrzanym rezydentem.



Kobieta przekonywała, że gdy była w Egipcie wraz z matką, spotkała tego samego człowieka, dokładnie miał ją wypytywać o szczegóły pobytu, a kilku Arabów miało jej dosypać czegoś do drinka.



Niedługo potem w sieci ukazał się film, na którym detektyw Rutkowski imprezuje i wznosi toasty z kobietą, która występowała w programie w roli świadka. Internauci skomentowali film jednoznacznie, pisząc, że to "koniec detektywa Rutkowskiego".

10.05.2017, 11:10